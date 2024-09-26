Баскетбол. Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" пытаются вернуть Антонио Блэкни в Израиль

По данным телеканалаSport5, тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль" ведут переговоры с американским защитником Антонио Блэкни.

Он выступал в Израиле в 2022 году за "Апоэль" (Беэр-Шева).

После этого баскетболист два года играл в чемпионате Китая.

Его среднестатистические показатели в матчах последнего сезона 30.5 + 7.1 подбора + 4.2 передачи за игру.

В 2017-19 годах Антонио Блэкни провел 76 игр регулярного чемпионата НБА за "Чикаго Булз".