Баскетбол. Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" пытаются вернуть Антонио Блэкни в Израиль
время публикации: 26 сентября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 12:25
По данным телеканалаSport5, тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль" ведут переговоры с американским защитником Антонио Блэкни.
Он выступал в Израиле в 2022 году за "Апоэль" (Беэр-Шева).
После этого баскетболист два года играл в чемпионате Китая.
Его среднестатистические показатели в матчах последнего сезона 30.5 + 7.1 подбора + 4.2 передачи за игру.
В 2017-19 годах Антонио Блэкни провел 76 игр регулярного чемпионата НБА за "Чикаго Булз".
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