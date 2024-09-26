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СМИ. Лионель Месси покинет "Интер Майами" и завершит карьеру в Аргентине

время публикации: 26 сентября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 11:53
СМИ. Лионель Месси покинет "Интер Майами" и завершит карьеру в Аргентине
AP Photo/Pamela Smith

Каталонское издание El Nacional пишет, что Лионель Месси не будет продлевать контракт с "Интер Майами" (контракт заканчивается в декабре 2025 года) и не будет завершать карьеру после ухода из американского клуба.

Издание со ссылкой на информированного инсайдера сообщает, что Месси планирует вернуться в "Ньюэлл Олд Бойз", в котором начинал карьеру.

Лионель Месси в детстве играл за "Ньюэлл Олд Бойз" (в 1995-2000 годы).

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