СМИ. Лионель Месси покинет "Интер Майами" и завершит карьеру в Аргентине

Каталонское издание El Nacional пишет, что Лионель Месси не будет продлевать контракт с "Интер Майами" (контракт заканчивается в декабре 2025 года) и не будет завершать карьеру после ухода из американского клуба.

Издание со ссылкой на информированного инсайдера сообщает, что Месси планирует вернуться в "Ньюэлл Олд Бойз", в котором начинал карьеру.

Лионель Месси в детстве играл за "Ньюэлл Олд Бойз" (в 1995-2000 годы).