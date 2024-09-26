Баскетбол. Легендарный Деррик Роуз объявил о завершении карьеры
время публикации: 26 сентября 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 16:42
Легендарный баскетболист Деррик Роуз, 16 сезонов выступавший в НБА, объявил о завершении карьеры.
На драфте 2008 года он был выбран под номером один "Чикаго Булз", за который выступал в 2008-16 годах. Деррик Роуз стал лучшим новичком 2009 года. В 2011 году он был признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА (самый молодой обладатель этой награды).
Деррик Роуз трижды участвовал в матче всех звезд НБА.
Также он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Кливленд Кавальерз", "Миннесоту Тимбервулвз", "Детройт Пистонз", "Мемфис Гриззлиз".
В составе сборной США Деррик Роуз - двукратный чемпион мира.
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