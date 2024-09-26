Баскетбол. Легендарный Деррик Роуз объявил о завершении карьеры

Легендарный баскетболист Деррик Роуз, 16 сезонов выступавший в НБА, объявил о завершении карьеры.

На драфте 2008 года он был выбран под номером один "Чикаго Булз", за который выступал в 2008-16 годах. Деррик Роуз стал лучшим новичком 2009 года. В 2011 году он был признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА (самый молодой обладатель этой награды).

Деррик Роуз трижды участвовал в матче всех звезд НБА.

Также он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Кливленд Кавальерз", "Миннесоту Тимбервулвз", "Детройт Пистонз", "Мемфис Гриззлиз".

В составе сборной США Деррик Роуз - двукратный чемпион мира.