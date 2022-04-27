Чемпионат Европы по дзюдо. Состав сборной Израиля

29 апреля в Софии начнется чемпионат Европы по дзюдо. В нем примут участие 362 спортсмена из 40 стран. Израиль будут представлять 17 борцов.

Состав сборной Израиля:

Мужчины

Матан Кококлаев (весовая категория до 60 кг), Ям Вольчак (до 60 кг), Таль Фликер, Барух Шмаилов (оба - до 66 кг), Тохар Бутбуль, Идо Левин (оба - до 73 кг), Саги Муки (до 81 кг), Рой Сиван (до 90 кг), Петр Пальчик (до 100 кг).

Женщины

Шира Ришони (весовая категория до 48 кг), Гефен Примо (до 52 кг), Тимна Нельсон Леви (до 57 кг), Керем Примо, Гили Шарир (обе - до 63 кг), Майя Гошен (до 70 кг), Инбар Ланир (до 78 кг), Раз Гершко (свыше 78 кг).