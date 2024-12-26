Достижение Клэя Томпсона. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" победила "Даллас" 105:99.

Даллас Мэверикс - Миннесота Тимбервулвз 99:105

Последнюю четверть "Даллас" выиграл 31:15.

Защитник "Далласа" Клэй Томпсон реализовал 4 трехочковых и поднялся на пятое место в Лиге по реализованным трехочковым броскам (2562). Он обошел Реджи Миллера (2560). Рекордсмен лиги - Стефен Карри (3841).

Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерз 114:118

"Дабл-дабл" совершили Тайрез Макси (Филадельфия) (33 + 12 передач) и Джейсон Тэйтум (Бостон) (32 + 15 подборов).

Калеб Мартин установил личный рекорд, забросив 7 трехочковых в одном матче.

Финикс Санз - Денвер Наггетс 110:100