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Спорт

Достижение Клэя Томпсона. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 26 декабря 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 08:08
Достижение Клэя Томпсона. Результаты матчей НБА
AP Photo/Emil T. Lippe

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" победила "Даллас" 105:99.

Даллас Мэверикс - Миннесота Тимбервулвз 99:105

Последнюю четверть "Даллас" выиграл 31:15.

Защитник "Далласа" Клэй Томпсон реализовал 4 трехочковых и поднялся на пятое место в Лиге по реализованным трехочковым броскам (2562). Он обошел Реджи Миллера (2560). Рекордсмен лиги - Стефен Карри (3841).

Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерз 114:118

"Дабл-дабл" совершили Тайрез Макси (Филадельфия) (33 + 12 передач) и Джейсон Тэйтум (Бостон) (32 + 15 подборов).

Калеб Мартин установил личный рекорд, забросив 7 трехочковых в одном матче.

Финикс Санз - Денвер Наггетс 110:100

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