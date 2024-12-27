Сотый гол Салаха. Достижение Арне Слота. "Ливерпуль" увеличивает отрыв

В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Лестер" 3:1. Отрыв от "Челси" составляет 7 очков.

Арне Слот стал четвертым тренером , команда которого лидирует в Рождество в его дебютном сезоне. Ранее это удавалось Жозе Моуриньо (2004 год), Карло Анчелотти (2009) и Антонио Конте (2016).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86), Гравенберх (Эндо, 86), Мак Аллистер (Эллиотт, 90+2), Салах, Джонс (Собослай, 77), Гакпо, Нуньес (Жота, 78).

"Лестер": Столарчик, Джастин, Коуди (Околи, 90+5), Вестергор, Кристиансен, Уинкс (Скипп, 65), Сумаре, Айю, Эль-Каннус (Буонанотте, 65), Мавидиди (Де Кордова-Рид, 87), Дака.

В Ливерпуле был сильный туман.

На 5-й минуте Салах нанес удар с острого угла. Столарчик выручил.

В ответной атаке "лисы" открыли счет. Джордан Айю получил мяч в штрафной и нанес удар с разворота 0:1.

На 25-й минуте хозяева едва не отыгрались. После удара Робертсона головой мяч попал в штангу.

На 45-й минуте мяч после обводящего удара Салаха попал в перекладину. Через минуту "красные" отыгрались. Коди Гакпо с линии штрафной отправил мяч в дальний угол 1:1.

На 49-й минуте Кертис Джонс забил победный гол 2:1.

на 63-й минуте Нуньес бьет с близкого расстояния. Столарчик выручил. На 68-й минуте Гакпо забил. Гол не зачитан - офсайд у Нуньеса.

На 82-й минуте Сохамед Салах нанес идеальный удар в дальний угол 3:1. Египтянин стал восьмым футболистом, забившим 100 голов в домашних матчах Премьер-лиги.