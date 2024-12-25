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НБА. "Дабл-дабл" "40+" Вембаньямы. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 декабря 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 21:45
НБА. "Дабл-дабл" "40+" Вембаньямы. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио"
AP Photo/Seth Wenig

В первом рождественском матче НБА "Нью-Йорк Никс" одолел "Сан-Антонио Сперз" 117:114.

На матче присутствовали звезды "Баварии" Джамаль Мусиала и Майкл Олисе.

Самый результативный игрок матча -лидер "Сперз" Виктор Вембаньяма (42 + 18 подборов + 4 передачи + 4 блок-шота).

Первую половину матча выиграли техасцы58:51.

После трех четвертей в счете вели "Никс" 88:83.

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