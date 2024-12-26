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НБА. Рождественские рекорды Стефена Карри и Леброна Джеймса

Баскетбол
НБА
время публикации: 26 декабря 2024 г., 07:31 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 07:31
НБА. Рождественские рекорды Стефена Карри и Леброна Джеймса
AP Photo/Eakin Howard

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" одолел "Голден Стэйт Уорриорз" 115:113.

Только два игрока в истории НБА в рождественских матчах набирали более 30 очков в возрасте старше 35 лет: Леброн Джеймс и Стефен Карри. Леброн сделал это трижды.

Стефен Карри установил рекорд рождественских матчей по количеству очков в третьей и четвертой четвертях (по отдельности и вместе).

Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком Лиги, набравшим в рождественском матче более 30 очков.

Стефен Карри набрал 38 очков и сделал 6 передач.

Лебролн Джеймс набрал 31 очко и сделал 10 передач.

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