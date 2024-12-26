НБА. Рождественские рекорды Стефена Карри и Леброна Джеймса
время публикации: 26 декабря 2024 г., 07:31 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 07:31
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" одолел "Голден Стэйт Уорриорз" 115:113.
Только два игрока в истории НБА в рождественских матчах набирали более 30 очков в возрасте старше 35 лет: Леброн Джеймс и Стефен Карри. Леброн сделал это трижды.
Стефен Карри установил рекорд рождественских матчей по количеству очков в третьей и четвертой четвертях (по отдельности и вместе).
Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком Лиги, набравшим в рождественском матче более 30 очков.
Стефен Карри набрал 38 очков и сделал 6 передач.
Лебролн Джеймс набрал 31 очко и сделал 10 передач.
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