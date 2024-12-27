Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы не пропустили. Американцы забили 10 голов
время публикации: 27 декабря 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 10:27
В Канаде начался молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Американцы разгромили сборную Германии 10:4.
США - Германия 10:4
5 результативных передач сделал 18-летний защитник Коул Хатсон.
4 (2 + 2) набрал Джеймс Хагенс.
Чехия - Швейцария 5:1
Канада - Финляндия 4:0
Шутаут совершил Картер Джордж (Оуэн Саунд Атак), отразивший 31 бросок.
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