Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы не пропустили. Американцы забили 10 голов

В Канаде начался молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Американцы разгромили сборную Германии 10:4.

США - Германия 10:4

5 результативных передач сделал 18-летний защитник Коул Хатсон.

4 (2 + 2) набрал Джеймс Хагенс.

Чехия - Швейцария 5:1

Канада - Финляндия 4:0

Шутаут совершил Картер Джордж (Оуэн Саунд Атак), отразивший 31 бросок.