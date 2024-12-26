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Начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Шведы разгромили сборную Словакии

Хоккей
время публикации: 26 декабря 2024 г., 21:53 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 21:53
Начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Шведы разгромили сборную Словакии
AP Photo/Darko Vojinovic

В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет). В первом матче шведы разгромили сборную Словакии 5:2.

По броскам 34:17 в пользу шведов.

Словаки вели в счете после первого периода. Счет на 12-й минуте открыл Далибор Дворски (Сент-Луис Блюз).

Во втором периоде шведы забросили две шайбы. А на 56-й минуте вели в счете 5:1.

Трижды отличился Аксель Сандин-Пелликка (Шеллефтео). По одной шайбе забросили Расмус Бергквист (Шллефтео) и Линус Эрикссон (Юргорден).

На 59-й минуте численное преимущество реализовал Даниэль Йенко (Юнгстаун Фантомс, США).

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