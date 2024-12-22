Достижение Лайне. Четвертый шутаут Хеллебайка. "1 +2" Квинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" разгромил "Детройт" 5:1, "Нью-Джерси" - "Питтсбург" 3:0.

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 3:1

Две результативные передачи сделал Давид Пастрнак.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал голевую передачу.

Монреаль Канадиенз - Детройт Ред Уингз 5:1

По две голевые передачи сделали Лэйн Хатсон и Ник Сузуки.

Патрик Лайне вновь реализовал численное преимущество.

Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз 3:0

Якоб Маркстрем совершил второй шутаут в сезоне, отразив 12 бросков.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 19 минут 22 секунды. Показатель 0. Его брат Люк отыграл 19 минут 27 секунд. Показатель 0.

Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 5:4 (овертайм)

"Коламбус" вел в счете 2:0, 3:2, 4:3.

4 (1 + 3) очка набрал форвард "Филадельфии" Оуэн Типпетт.

Три результативные передачи сделал Трэвис Конечны (Филадельфия).

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 10 минут 34 секунды. Показатель 0.

Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Айлендерс 3:6

Две шайбы забросил Вилиам Нюландер (Торонто).

20-летний защитник "Островитян" Айзейя Джордж забил первый гол в НХЛ (в 20-й игре).

Виннипег Джетс - МиннесотаУайлд 5:0

Коннор Хеллебайк соверши четвертый шутаут в сезоне, отразив 19 бросков.

В декабре "Джетс" забросили 10 шайб в большинстве (больше всех в лиге). 9 шайб в активе "Флориды". 8 голов в большинстве забил в этом месяце Патрик Лайне (Монреаль).

Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторз 4:5 (овертайм) \

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Квинн Хьюз набрал 3 (1 + 2) очка.

Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 6:2

3 (1 + 2) очка набрал Марк Стоун.