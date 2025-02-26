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Попытка "покупки матча" в женском чемпионате Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 26 февраля 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 15:53
Попытка "покупки матча" в женском чемпионате Израиля по футболу
AP Photo/Mike Stewart

Владелец одной из команд, выступающей в высшем дивизионе женского чемпионата Израиля по футболу, обратился в Израильскую футбольную ассоциацию.

Он сообщил, что одной из ведущих футболисток команды предложили "продать игру", но она отказалась, сообщает Sport5.

Имя футболистки и название команды не называются. Отмечается, что команда ту игру выиграла.

ИФА проводит расследование.

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