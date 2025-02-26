Попытка "покупки матча" в женском чемпионате Израиля по футболу

Владелец одной из команд, выступающей в высшем дивизионе женского чемпионата Израиля по футболу, обратился в Израильскую футбольную ассоциацию.

Он сообщил, что одной из ведущих футболисток команды предложили "продать игру", но она отказалась, сообщает Sport5.

Имя футболистки и название команды не называются. Отмечается, что команда ту игру выиграла.

ИФА проводит расследование.