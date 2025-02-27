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"Ливерпуль" приближается к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 27 февраля 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 08:08
"Ливерпуль" приближается к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" победил "Ньюкасл" 2:0.

Брентфорд - Эвертон (Ливерпуль) 1:1

"Эвертон" не проигрывает в 7 матчах Премьер-лиги подряд (лучшая серия с осени 2017 года) и поднялся на 15-е место.

Ноттингем Форест - Арсенал (Лондон) 0:0

"Канониры" отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 13 очков.

У гостей значительное статистическое преимущество (65% владения мячом, 13:6 по ударам), которое они не сумели воплотить в голы. Из 13 ударов только 1 был точным.

Тоттенхэм (Лондон) - Манчестер Сити 0:1

"Горожане" впервые в этом сезоне обыграли "Тоттенхэм" (в трех играх).

Победный гол на 12-й минуте забил Эрлинг Холанн.

Манчестер Юнайтед - Ипсвич 3:2

Два мяча в ворота хозяев забил Джейден Филоджин, 15 января перешедший из "Астон Виллы".

Ливерпуль - Ньюкасл 2:0

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