"Ливерпуль" приближается к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" победил "Ньюкасл" 2:0.
Брентфорд - Эвертон (Ливерпуль) 1:1
"Эвертон" не проигрывает в 7 матчах Премьер-лиги подряд (лучшая серия с осени 2017 года) и поднялся на 15-е место.
Ноттингем Форест - Арсенал (Лондон) 0:0
"Канониры" отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 13 очков.
У гостей значительное статистическое преимущество (65% владения мячом, 13:6 по ударам), которое они не сумели воплотить в голы. Из 13 ударов только 1 был точным.
Тоттенхэм (Лондон) - Манчестер Сити 0:1
"Горожане" впервые в этом сезоне обыграли "Тоттенхэм" (в трех играх).
Победный гол на 12-й минуте забил Эрлинг Холанн.
Манчестер Юнайтед - Ипсвич 3:2
Два мяча в ворота хозяев забил Джейден Филоджин, 15 января перешедший из "Астон Виллы".
Ливерпуль - Ньюкасл 2:0