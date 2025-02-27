Кубок Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) победил "Маккаби" (Хайфа)

"Апоэль" (Беэр-Шева) вышел в полуфинал Кубка Израиля по футболу, победив хайфский "Маккаби" 2:0.

В начале матча преимуществом владели хозяева ("Апоэль"). На 35-й минуте вратарь "Маккаби" нарушил правила в своей штрафной. Дан Битон реализовал пенальти 1:0.

Гости первый опасный момент создали на 40-й минуте. По воротам пробил Диа Саба.

Во втором тайме "Маккаби" упустил несколько перспективных моментов.

На 84-й минуте Дан Битон забил второй гол 2:0.