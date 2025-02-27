Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

27 февраля на 89-м году жизни умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский, сообщает ТАСС.

"Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память", - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Борис Спасский был чемпионом мира по шахматам в 1969-72 годах.

В 1969 году в матче за звание чемпиона мира он победил Тиграна Петросяна 12.5:10.5.

В 1972 году Борис Спасский проиграл Бобби Фишеру 8.5:12.5.

Борис Спасский - двукратный чемпион СССР, участник 10 шахматных олимпиад.

В 1976 году он эмигрировал во Францию, в 2012 - вернулся в Россию.

С 2010 года (после смерти Василия Смыслова) Борис Спасский был самым возрастным из чемпионов мира по шахматам.