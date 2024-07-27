Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

Сегодня будут разыграны первые медали Парижской олимпиады.

Начинается турнир по дзюдо. Сегодня выступят Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг).(в первой схватке он встречается с Арнольдом Кисокой (Демократическая республика Конго). Примерное время начала схватки 10:30) и Шира Ришони (весовая категория до 48 кг) (первая соперница - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова (Казахстан)).

Сборная Израиля по футболу в 20:00 играет в матче второго тура с командой Парагвая.

В матче группового этапа мужского турнира по бадминтону Мипша Зильберман встретится с Натом Нгуеном (Ирландия). Ориентировочное время начала матча 22:10).

12:00. Квалификация многоборья по спортивной гимнастике. Участвует Артем Долгопят.

12:36. Квалификация плавание. 100 метров брассом. Участвует Рон Полонский.

13:31. Квалификация плавание. Эстафета 4 по 100 метров вольным стилем.