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Олимпиада. Расписание сегодняшних футбольных матчей. Израильтяне против сборной Парагвая

время публикации: 27 июля 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 06:22
Олимпиада. Расписание сегодняшних футбольных матчей. Израильтяне против сборной Парагвая
AP Photo/Rebecca Blackwell

Сегодня состоятся матчи второго тура мужского олимпийского футбольного турнира. Время начала матчей - израильское.

16:00

Аргентина - Ирак (группа В, Лион).

Доминиканская республика - Испания (группа С, Бордо).

18:00

Украина - Марокко (группа В, Сент-Этьен).

Узбекистан - Египет (группа С, Нант).

20:00

Новая Зеландия - США (группа А, Марсель).

Израиль - Парагвай (группа D, Париж).

22:00

Франция - Гвинея (группа А, Ницца).

Япония - Мали (группа D, Бордо).

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