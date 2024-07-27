Олимпиада. Расписание сегодняшних футбольных матчей. Израильтяне против сборной Парагвая
время публикации: 27 июля 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 06:22
Сегодня состоятся матчи второго тура мужского олимпийского футбольного турнира. Время начала матчей - израильское.
16:00
Аргентина - Ирак (группа В, Лион).
Доминиканская республика - Испания (группа С, Бордо).
18:00
Украина - Марокко (группа В, Сент-Этьен).
Узбекистан - Египет (группа С, Нант).
20:00
Новая Зеландия - США (группа А, Марсель).
Израиль - Парагвай (группа D, Париж).
22:00
Франция - Гвинея (группа А, Ницца).
Япония - Мали (группа D, Бордо).
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