Олимпиада. Плавание. Рон Полонский вышел в полуфинал
время публикации: 27 июля 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 13:22
Израильский пловец Рон Полонский вышел в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом.
В предварительных заплывах он занял 16-е место, отстав от лидера на 96 сотых секунды.
Лучший результат в квалификации у Каспара Карбо (Нидерланды) - 59.04 секунды.
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