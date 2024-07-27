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Спорт

Олимпиада. Плавание. Рон Полонский вышел в полуфинал

время публикации: 27 июля 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 13:22
Олимпиада. Плавание. Рон Полонский вышел в полуфинал
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Израильский пловец Рон Полонский вышел в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом.

В предварительных заплывах он занял 16-е место, отстав от лидера на 96 сотых секунды.

Лучший результат в квалификации у Каспара Карбо (Нидерланды) - 59.04 секунды.

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