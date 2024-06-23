Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянин завоевал серебряную медаль
время публикации: 23 июня 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 20:29
Чемпионат Европы по водным видам спорта, который сегодня завершается в Белграде, стал успешным для израильских пловцов.
Израильские пловцы завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.
Сегодня Рон Полонский стал вторым на дистанции 200 метров комплексным стилем.
Его результат 1 минута 57.36 секунды.
Он отстал от чемпиона - венгра Хуберта Коша - на 15 сотых секунды.
Бронзовую медаль завоевал турок Берке Сака.
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