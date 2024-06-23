Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянин завоевал серебряную медаль

Чемпионат Европы по водным видам спорта, который сегодня завершается в Белграде, стал успешным для израильских пловцов.

Израильские пловцы завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Сегодня Рон Полонский стал вторым на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Его результат 1 минута 57.36 секунды.

Он отстал от чемпиона - венгра Хуберта Коша - на 15 сотых секунды.

Бронзовую медаль завоевал турок Берке Сака.