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Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянин завоевал серебряную медаль

время публикации: 23 июня 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 20:29
Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянин завоевал серебряную медаль
AP Photo/Darko Bandic

Чемпионат Европы по водным видам спорта, который сегодня завершается в Белграде, стал успешным для израильских пловцов.

Израильские пловцы завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Сегодня Рон Полонский стал вторым на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Его результат 1 минута 57.36 секунды.

Он отстал от чемпиона - венгра Хуберта Коша - на 15 сотых секунды.

Бронзовую медаль завоевал турок Берке Сака.

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