Олимпиада. Пулевая стрельба. Нино Салуквадзе повторила мировой рекорд
время публикации: 27 июля 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 16:17
Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе приняла участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) и повторила мировой рекорд - Парижская олимпиада стала десятой в ее карьере.
Нино начала выступать на олимпиадах в 1988 году.
Нино Салуквадзе - чемпионка Сеульской олимпиады (1988 года).
Рекорд установил канадский конник Ян Миллар в 2012 году.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024