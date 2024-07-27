Олимпиада. Пулевая стрельба. Нино Салуквадзе повторила мировой рекорд

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе приняла участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) и повторила мировой рекорд - Парижская олимпиада стала десятой в ее карьере.

Нино начала выступать на олимпиадах в 1988 году.

Нино Салуквадзе - чемпионка Сеульской олимпиады (1988 года).

Рекорд установил канадский конник Ян Миллар в 2012 году.