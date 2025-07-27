Юниорский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Болгарии

В Белграде начался юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет).

Израильтяне победили сборную Болгарии 80:67.

Болгары выиграли первую половину матч 30:29.

После 30 минут ничья 50:50..

17 очков набрал Матан Моше Стрейт.

Сегодня израильтяне играют со сборной Германии, завтра - Италии.