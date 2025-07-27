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Юниорский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Болгарии

Баскетбол
время публикации: 27 июля 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 07:02
Юниорский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Болгарии
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

В Белграде начался юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет).

Израильтяне победили сборную Болгарии 80:67.

Болгары выиграли первую половину матч 30:29.

После 30 минут ничья 50:50..

17 очков набрал Матан Моше Стрейт.

Сегодня израильтяне играют со сборной Германии, завтра - Италии.

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