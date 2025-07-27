Юниорский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Болгарии
время публикации: 27 июля 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 07:02
В Белграде начался юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет).
Израильтяне победили сборную Болгарии 80:67.
Болгары выиграли первую половину матч 30:29.
После 30 минут ничья 50:50..
17 очков набрал Матан Моше Стрейт.
Сегодня израильтяне играют со сборной Германии, завтра - Италии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2025