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MLS. Без Месси "Интер Майами" не выиграл. Голы израильтян

Футбол
время публикации: 27 июля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 09:40
MLS. Без Месси "Интер Майами" не выиграл. Голы израильтян
AP Photo/Chris Carlson

Состоялись матчи регулярного чемпионата MLS.

Интер Майми - Цинциннати 0:0

Хозяева играли без Лионеля Месси и Жорди Альбы, дисквалифицированных на один матч из-за пропуска Матча всех звезд.

Шарлотт - Торонто 2:0

Победный гол на 60-й минуте забил израильтянин Идан Токломати. Через 5 минут отличился Кервин Андрес Кальдерон Варгас.

Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидз 3:1

Гости вышли вперед на 37-й минуте. Отличился Рафаэль Наварро.

На 64-й минуте израильтянин Тай Барибо сравнял счет. На 89-й минуте победны гол забил бывший форвард "Брондбю" Микаэль Уре. На 5-й минуте компенсированного времени он оформил дубль.

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