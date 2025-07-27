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Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Лея Полонски вышли в полуфинал

Плавание
время публикации: 27 июля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 09:16
Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Лея Полонски вышли в полуфинал
AP Photo/Martin Meissner

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня начались соревнования пловцов.

Анастасия Горбенко и Лея Полонски вышли в полуфинал на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Анастасия заняла 11-е место в квалификации, Лея - 14-е.

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