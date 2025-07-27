Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Лея Полонски вышли в полуфинал
время публикации: 27 июля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 09:16
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня начались соревнования пловцов.
Анастасия Горбенко и Лея Полонски вышли в полуфинал на дистанции 200 метров комплексным стилем.
Анастасия заняла 11-е место в квалификации, Лея - 14-е.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025