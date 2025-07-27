Виктор Дьекереш перешел в "Арсенал"

Завершилась сага с переходом одного из лучших нападающих европейского футбола Виктора Дьекереша из "Спортинга" в "Арсенал".

Со шведским форвардом подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Португальцы получат за трансфер нападающего 63 миллиона евро. Еще 10 миллионов могут получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне в 52 играх Виктор Дьекереш забил 54 гола.