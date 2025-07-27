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Спорт

Виктор Дьекереш перешел в "Арсенал"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 июля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 10:54
Виктор Дьекереш перешел в "Арсенал"
AP Photo/Florian Schroetter

Завершилась сага с переходом одного из лучших нападающих европейского футбола Виктора Дьекереша из "Спортинга" в "Арсенал".

Со шведским форвардом подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Португальцы получат за трансфер нападающего 63 миллиона евро. Еще 10 миллионов могут получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне в 52 играх Виктор Дьекереш забил 54 гола.

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