Виктор Дьекереш перешел в "Арсенал"
время публикации: 27 июля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 10:54
Завершилась сага с переходом одного из лучших нападающих европейского футбола Виктора Дьекереша из "Спортинга" в "Арсенал".
Со шведским форвардом подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Португальцы получат за трансфер нападающего 63 миллиона евро. Еще 10 миллионов могут получить в виде бонусов.
В прошлом сезоне в 52 играх Виктор Дьекереш забил 54 гола.
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