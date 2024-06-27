Сенсация Евро 2024. Грузины победили сборную Португалии

В Гельзенкирхене состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Грузины сенсационно победили сборную Португалии 2:0 и вышли в плэй-офф

Грузия: Мамардашвили, Лочошвили (63, Цитаишвили), Кашия, Гвелесиани (76, Кверквелия), Двали, Какабадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе (81, Давиташвили), Микаутадзе, Кварацхелия (81, Меквабишвили).

Португалия: Кошта, Антониу Силва (66, Семеду), Данило, Инасиу, Далот, Невеш (75, Нуньеш), Консейсан, Пальинья, Нету (75, Жота), Феликс, Криштиану Роналду (66, Рамуш).

На второй минуте Жорж Микаутадзе вывел Хвичу Кварацхелию один на один 1:0.

Пропустив быстрый гол, португальцы завладели территориальным преимуществом.

На 16-й минуте Криштиану Роналду нанес опасный удар со штрафного. Мамардашвили парировал мяч, летевший под перекладину. На 23-й минуте Пальинья пробил издали. Вратарь мяч поймал.

На 33-й минуте Кварацхелия попытался попасть в ближнюю "девятку2. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

Португальцы действовали опаснее, активнее. Но забить до перерыва не смогли.

На 47-й минуте после подачи углового Криштиану Роналду пробил с линии вратарской. мяч попал в защитника.

На 57-й минуте Жорж Микаутадзе реализовал пенальти 2:0.

Португальцы проводят планомерную осаду ворот Мамардашвили. Грузины отвечают опасными контратаками.

На 71-й минуте Чакветадзе вышел один на один, но пробил выше ворот.

На первой минуте компенсированного времени едва не забил Семеду. Защитник и вратарь совместными усилиями мяч остановили. На третьей минуте компенсированного времени Жота и Рамуш не сумели переправить мяч в пустые ворота. Через минуту Нуньеш сильно пробил метров с 25. Вратарь мяч парировал.