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Баскетбол. Обмен в НБА. Дени Авдия стал игроком "Портленда"

время публикации: 27 июня 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 13:54
Баскетбол. Обмен в НБА. Дени Авдия стал игроком "Портленда"
AP Photo/Mark Schiefelbein

"Вашингтон Уизардс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" провели обмен. Израильский форвард Дени Авдия стал игроком "Портленда", сообщают СМИ, специализирующиеся на баскетбольных новостях.

Столичная команда получила Малькольма Брогдона, 14-й пик на драфте этого года и несколько драфт-пиков на драфте 2029 года.

Среднестатистические показатели израильского баскетболиста в матчах прошлого сезона 14.7 + 7.2 подбора + 3.8 передачи за игру.

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