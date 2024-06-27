Баскетбол. Обмен в НБА. Дени Авдия стал игроком "Портленда"
время публикации: 27 июня 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 13:54
"Вашингтон Уизардс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" провели обмен. Израильский форвард Дени Авдия стал игроком "Портленда", сообщают СМИ, специализирующиеся на баскетбольных новостях.
Столичная команда получила Малькольма Брогдона, 14-й пик на драфте этого года и несколько драфт-пиков на драфте 2029 года.
Среднестатистические показатели израильского баскетболиста в матчах прошлого сезона 14.7 + 7.2 подбора + 3.8 передачи за игру.
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