Баскетбол. Обмен в НБА. Дени Авдия стал игроком "Портленда"

"Вашингтон Уизардс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" провели обмен. Израильский форвард Дени Авдия стал игроком "Портленда", сообщают СМИ, специализирующиеся на баскетбольных новостях.

Столичная команда получила Малькольма Брогдона, 14-й пик на драфте этого года и несколько драфт-пиков на драфте 2029 года.

Среднестатистические показатели израильского баскетболиста в матчах прошлого сезона 14.7 + 7.2 подбора + 3.8 передачи за игру.