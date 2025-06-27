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Лучшие бомбардиры группового этапа клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 27 июня 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 13:07
Лучшие бомбардиры группового этапа клубного чемпионата мира
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Больше всех в первых трех матчах забил "Манчестер Сити" - 13 голов.

На 1 гол меньше забила "Бавария". 10 голов мюнхенцы забили в ворота "Окленд Сити".

По 3 гола в ворота соперников забили Весам Абу Али (Аль-Ахли), Анхель ди Мария (Бенфика), Майкл Олисе и Джамал Мусиала (оба - Бавария). Кенан Йылдыз (Ювентус).

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