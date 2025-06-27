СМИ. Оскар Глух в ближайшее время покинет "Зальцбург". Названы претенденты
время публикации: 27 июня 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 08:55
Израильский полузащитник Оскар Глух был одним из лучших в составе "Зальцбурга" в проигранном матче против "Реала" (0:3).
СМИ пишут, что израильтянин вскоре покинет "Зальцбург" и продолжит карьеру в более сильном чемпионате.
В числе претендентов на хавбека сборной Израиля называют "Порту", "Лидс".
Walla со ссылкой на сайт фанатов "Реала" сообщает, что скауты мадридского "Реала" следили за Глухом во время матчей клубного чемпионата мира.
В статье сразу оговаривается, "кандидат на перспективу". Сейчас линии полузащиты и нападения "королевского клуба" полностью укомплектованы.
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