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Спорт

СМИ. Оскар Глух в ближайшее время покинет "Зальцбург". Названы претенденты

Футбол
время публикации: 27 июня 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 08:55
СМИ. Оскар Глух в ближайшее время покинет "Зальцбург". Названы претенденты
AP Photo/Matt Slocum

Израильский полузащитник Оскар Глух был одним из лучших в составе "Зальцбурга" в проигранном матче против "Реала" (0:3).

СМИ пишут, что израильтянин вскоре покинет "Зальцбург" и продолжит карьеру в более сильном чемпионате.

В числе претендентов на хавбека сборной Израиля называют "Порту", "Лидс".

Walla со ссылкой на сайт фанатов "Реала" сообщает, что скауты мадридского "Реала" следили за Глухом во время матчей клубного чемпионата мира.

В статье сразу оговаривается, "кандидат на перспективу". Сейчас линии полузащиты и нападения "королевского клуба" полностью укомплектованы.

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