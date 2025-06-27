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Клубный чемпионат мира. Достижение Эрлинга Холанна

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 июня 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 09:42
Клубный чемпионат мира. Достижение Эрлинга Холанна
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

В матче клубного чемпионата мира "Манчестер Сити" разгромил "Ювентус" 5:2.

Эрлинг Холанн вышел на замену на 46-й минуте и на 52-й минуте забил победный гол (1:3).

Норвежец забил 300 голов в 370 матчах.

Он второй в списке самых молодых игроков 21 века, забивших 300 голов - 24 года 340 дней.

Рекордсмен Килиан Мбаппе, опередивший норвежца на неделю. Интересно, что Мбаппе забил свой юбилейный гол в 2023 году в примечательном матче. В игре отборочного турнира чемпионата Европы французы разгромили сборную Гибралтара 14:0.

Лионель Месси на третьем месте (25 лет 125 дней).

Криштиану Роналду - на шестом (27 лет 90 дней).

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