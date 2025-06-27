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Спорт

Зарплата Криштиану Роналду по новому контракту - 550 тысяч евро в день

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 июня 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 10:37
Зарплата Криштиану Роналду по новому контракту - 550 тысяч евро в день
AP Photo/Martin Meissner

Накануне "Аль-Наср" сообщил, что с Криштиану Роналду подписан новый контракт до 2027 года.

Позже эту новость подтвердил сам футболист.

По данным испанских спортивных СМИ, Криштиану Роналду останется самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Его зарплата составит 185 миллионов евро в год или 550 тысяч в день.

Кроме того, Криштиану Роналду станет миноритарным совладельцем клуба и сможет влиять на решения о приобретении того или иного футболиста.

Спорт
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