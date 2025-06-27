Зарплата Криштиану Роналду по новому контракту - 550 тысяч евро в день
время публикации: 27 июня 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 10:37
Накануне "Аль-Наср" сообщил, что с Криштиану Роналду подписан новый контракт до 2027 года.
Позже эту новость подтвердил сам футболист.
По данным испанских спортивных СМИ, Криштиану Роналду останется самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Его зарплата составит 185 миллионов евро в год или 550 тысяч в день.
Кроме того, Криштиану Роналду станет миноритарным совладельцем клуба и сможет влиять на решения о приобретении того или иного футболиста.
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