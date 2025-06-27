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Баскетбол. "Бавария" стала чемпионом Германии. Бен Сараф - серебряным призером

Баскетбол
время публикации: 27 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 07:06
Баскетбол. "Бавария" стала чемпионом Германии. Бен Сараф - серебряным призером
AP Photo/Darko Vojinovic

Чемпионом Германии по баскетболу стала мюнхенская "Бавария".

В решающем пятом матче финальной серии мюнхенцы победили "Ратиофарм" (Ульм) 81:77.

После 10 минут 28:21, 20 - 48:41, 30 - 65:61.

Форвард "Ульма" Уврим Джаллоу (в 2015-19 годах выступал за "Баварию") сделал "дабл-дабл" (22 + 13 подборов).

Израильский защитник "Ульма" Бен Сараф, выбранный вчера "Бруклин Нетс", за 11 минут набрал 2 очка.

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