Баскетбол. "Бавария" стала чемпионом Германии. Бен Сараф - серебряным призером
время публикации: 27 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 07:06
Чемпионом Германии по баскетболу стала мюнхенская "Бавария".
В решающем пятом матче финальной серии мюнхенцы победили "Ратиофарм" (Ульм) 81:77.
После 10 минут 28:21, 20 - 48:41, 30 - 65:61.
Форвард "Ульма" Уврим Джаллоу (в 2015-19 годах выступал за "Баварию") сделал "дабл-дабл" (22 + 13 подборов).
Израильский защитник "Ульма" Бен Сараф, выбранный вчера "Бруклин Нетс", за 11 минут набрал 2 очка.
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