x
27 июня 2025
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июня 2025
|
27 июня 2025
|
последняя новость: 18:57
27 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Пьер Корню возвращается в "Маккаби" (Хайфа)

Футбол
время публикации: 27 июня 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 18:28
Пьер Корню возвращается в "Маккаби" (Хайфа)
AP Photo/Petros Karadjias

Французский левый защитник Пьер Корню подписал трехлетний контракт с хайфским "Маккаби", сообщает ONE.

Он играл за "зеленых" в 2022-24 годах.

В прошлом сезоне Пьер Корню выступал за "Сент-Этьен", который вылетел в Лигу 2.

Трансфер обошелся "Маккаби" в 850 тысяч евро. Заплатить французам придется 250 тысяч, так как "Сент-Этьен" был должен "Маккаби" 600 тысяч за трансфер Корню в прошлом году.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025

18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025

Рууд ван Нистельрой уволен из "Лестера"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025

Лучшие бомбардиры группового этапа клубного чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2025

Зарплата Криштиану Роналду по новому контракту - 550 тысяч евро в день