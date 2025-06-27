Пьер Корню возвращается в "Маккаби" (Хайфа)

Французский левый защитник Пьер Корню подписал трехлетний контракт с хайфским "Маккаби", сообщает ONE.

Он играл за "зеленых" в 2022-24 годах.

В прошлом сезоне Пьер Корню выступал за "Сент-Этьен", который вылетел в Лигу 2.

Трансфер обошелся "Маккаби" в 850 тысяч евро. Заплатить французам придется 250 тысяч, так как "Сент-Этьен" был должен "Маккаби" 600 тысяч за трансфер Корню в прошлом году.