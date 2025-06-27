Чемпионат Израиля по футболу. "Малые команды" против увеличения числа легионеров

Администрация футбольных лиг собиралась обсудить реформы израильского футбола, в том числе увеличения иностранцев до 8 в каждой команде.

Группа команд Лиги Аль (не гранды) и команды Лиги Леумит выступили против этой инициативы. Они требуют отложить ее рассмотрение на год.

По данным One, против увеличения числа легионеров выступили "Ашдод", "Апоэль" (Хайфа), "Апоэль" (Иерусалим). "Апоэль" (Петах-Тиква), "Бней Сахнин", "Маккаби Бней Райна" и "Ирони" (Кирьят-Шмона).