Чемпионат Израиля по футболу. "Малые команды" против увеличения числа легионеров
время публикации: 27 июня 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 18:57
Администрация футбольных лиг собиралась обсудить реформы израильского футбола, в том числе увеличения иностранцев до 8 в каждой команде.
Группа команд Лиги Аль (не гранды) и команды Лиги Леумит выступили против этой инициативы. Они требуют отложить ее рассмотрение на год.
По данным One, против увеличения числа легионеров выступили "Ашдод", "Апоэль" (Хайфа), "Апоэль" (Иерусалим). "Апоэль" (Петах-Тиква), "Бней Сахнин", "Маккаби Бней Райна" и "Ирони" (Кирьят-Шмона).
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