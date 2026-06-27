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Сборные Кабо Верде и Саудовской Аравии сыграли вничью

Футбол
Сенсации
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 27 июня 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 07:54
Сборные Кабо Верде и Саудовской Аравии сыграли вничью
AP Photo/Ashley Landis
Сборные Кабо Верде и Саудовской Аравии сыграли вничью
AP Photo/Ashley Landis

Сборная Кабо Верде сыграла вничью 0:0 с командой Саудовской Аравии. Островитяне сенсационно вышли в плэй-офф.

"Синие акулы" заняли второе место в группе, оставив за бортом чемпионата сборные Уругвая и Саудовской Аравии.

Первый опасный момент был создан на 22-й минуте. Семеду ворвался в штрафную. В борьбе с защитником он сумел нанести удар в угол. Вратарь перевел мяч на угловой.

На последних секундах первого тайма Аль-Хайбари навесил. Канно нанес удар головой. Возинья мяч поймал.

В начале второго тайма два опасных момента создал Мендеш.

На 75-й минуте Да Кошта обыграл двоих и направил мяч в штрафную. Ларос Дуарте бил метров с 9. Вратарь перевел мяч на угловой.

На 3-й минуте компенсированного времени Возинья поймал мяч после удара Аль-Хамдана.

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