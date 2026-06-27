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Спорт

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 27 июня 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 09:39
Сборные Египта и Ирана сыграли вничью
AP Photo/Lindsey Wasson
Отмененный гол иранцев
AP Photo/Manu Fernandez

В Сиэтле сборные Ирана и Египта сыграли вничью 1:1. Египтяне вышли в плэй-офф. Иранцы могут выйти.

Матч привлек повышенное внимание задолго до чемпионата. Власти Сиэтла решили посвятить игру 26 июня правам ЛГБТ. Потом выяснилось, что в этот день сыграют сборные Египта и Ирана. Обе федерации выразили протест.

Матч проходил при общем преимуществе египтян. Иранцы в конце матча устроили штурм. Даже гол забили, который не был засчитан.

Начало матча получилось бурным.

На 5-й минуте Трезеге навесил. Вратарь сборной Ирана неудачно прервал передачу. Махмуд Сабер открыл счет 1:0.

На 11-й минуте иранцы не реализовали пенальти. Шобайр парировал мяч после удара Тареми. На 14-й минуте Мохаммади нанес удар. Шобайр, парировал мяч, летевший в "шестерку". Рамин Резаэян (Фулад) добил мяч в сетку 1:1.

На 49-й минуте Бейраванд поймал мяч после опасного удара Трезеге.

На третьей минуте компенсированного времени гол иранцев был отменен из-за офсайда. Через пять минут иранцы чуть не забили. После удара Эзатолахи головой мяч попал в перекладину.

Спорт
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