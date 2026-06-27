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Сенегальцы разгромили сборную Ирака. Результативная передача игрока "Маккаби"

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 27 июня 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 07:07
Сенегальцы разгромили сборную Ирака
AP Photo/Olivia White
Сенегальцы разгромили сборную Ирака
AP Photo/Stephanie Scarbrough

В Торонто сборная Сенегала разгромила команду Ирака 5:0. "Львы Теранги" заняли третье место в группе.

У сенегальцев три очка и разница "+2". Может, и выйдут в плэй-офф.

Сборная Ирака нанесла за весь матч один точный удар.

На 4-й минуте после подачи углового Абдулайе Сек (Маккаби, Хайфа) нанес удар головой. Хабиб Диарра (Сандерленд) подправил мяч в сетку 1:0.

На 10-й минут Садио Мане перехватил мяч и мог выходить один на один. Ребин Сулака (Порт МТИ, Таиланд) его сбил. После просмотра видеоповтора судья удалил игрока сборной Ирака.

На 33-й минуте мяч пролетел рядом со штангой после сильного удара Якобса. На последних секундах первого тайма Мане обыграл двух соперников, ворвался в штрафную и пробил. Мяч едва не попал в "девятку".

На 56-й минуте защитник потерял мяч возле своей штрафной. Прострел. Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Лондон) удвоил преимущество сборной Сенегала.

На 58-й минуте на замену вышел Папе Гуйе (Вильярреал), который успел отметиться дублем. Через минуту он нанес красивый обводящий удар в "девятку" 3:0.

На 71-й минуте мяч отскочил в центр штрафной. Гуйе остался без опеки и направил мяч в верхний угол 4:0. На 75-й минуте Мане перебросил мяч через вратаря. Штанга.

На 82-й минуте отличился Илиман Ндиайе (Эвертон, Ливерпуль) 5:0.

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