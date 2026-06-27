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Хет-трик Дембеле. Французы разгромили норвежцев

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 27 июня 2026 г., 00:12 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 00:21
Хет-трик Дембеле. Французы разгромили норвежцев
AP Photo/Mark Stockwell
Хет-трик Дембеле. Французы разгромили норвежцев
AP Photo/Charles Krupa

В Фоксборо встречались сборные Норвегии и Франции. Французы победили 4:1.

Матч начался с минуты молчания в память жертв землетрясений в США, Японии и Венесуэле.

В этом матче французами руководил Ги Стефан. Накануне у Дидье Дешама умерла мама и он улетел во Францию.

Ожидаемого противостояния Мбаппе - Холанн не получилось. Мартин Эдегор, Александр Серлот и Эрлинг Холанн остались у норвежцев в запасе.

Уже на первой минуте Килиан Мбаппе совершил сольный проход, который завершил сильным ударом. Мяч сотряс перекладину. На 7-й минуте Усман Дембеле ворвался с фланга в штрафную и точно пробил 0:1.

На 13-й минуте Майкл Олисе перехватил мяч у чужой штрафной, совершил проход и пробил прямо во вратаря.

Первый опасный момент норвежцы создали на 15-й минуте. Странн-Ларсен обыграл Упамекано, но с трех метров пробил выше ворот.

На 20-й минуте защитниками кинулись опекать Мбаппе и оставили свободным Дембеле, который оформил дубль 0:2.

В ответной атаке Тело Осгор (Глазго Рейнджерс) сократил отставание 1:2.

На 32-й минуте Дембеле обменялся передачами с Олисе, ворвался в штрафную отправил мяч в угол 1:3. Мбаппе и Дембеле в матчах этого чемпионата забили по 4 гола.

На 50-й минуте норвежцы не реализовал пенальти. После удара Странн-Ларсена Меньян парировал мяч.

На 57-й минуте Мбаппе нанес удар метров с 20. Рядом с "девяткой" пролетел мяч.

На 73-й минуте Меньян парировал мяч после опасного удара Бобба.

На четвертой минуте компенсированного времени отличился Дуэ 1:4.

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