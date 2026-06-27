Сборные Испании и Кабо-Верде вышли в плэй-офф
время публикации: 27 июня 2026 г., 06:29 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 06:37
Из группы Н в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Испании и Кабо-Верде.
Команды Уругвая и Саудовской Аравии вылетели.
Итоговое положение. Испания 7 очков, Кабо Верде 3, Урeгвай, Саудовскакя Аравия ао 2.
Кабо Верде - Саудовская Аравия 0:0
Уругвай - Испания 0:1
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2026