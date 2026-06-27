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Сборные Испании и Кабо-Верде вышли в плэй-офф

Футбол
Сенсации
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 27 июня 2026 г., 06:29 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 06:37
Сборные Испании и Кабо-Верде вышли в плэй-офф
AP Photo/Ashley Landis

Из группы Н в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Испании и Кабо-Верде.

Команды Уругвая и Саудовской Аравии вылетели.

Итоговое положение. Испания 7 очков, Кабо Верде 3, Урeгвай, Саудовскакя Аравия ао 2.

Кабо Верде - Саудовская Аравия 0:0

Уругвай - Испания 0:1

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