Сборные Испании и Кабо-Верде вышли в плэй-офф

Из группы Н в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Испании и Кабо-Верде.

Команды Уругвая и Саудовской Аравии вылетели.

Итоговое положение. Испания 7 очков, Кабо Верде 3, Урeгвай, Саудовскакя Аравия ао 2.

Кабо Верде - Саудовская Аравия 0:0

Уругвай - Испания 0:1