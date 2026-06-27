Бадминтон. Открытый чемпионат США. Миша Зильберман проиграл в четвертьфинале
время публикации: 27 июня 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 08:21
В Фуллертоне, Калифорния, проходит Открытый чемпионат США по бадминтону.
Израильтянин Миша Зильберман в четвертьфинале проиграл Рунаку Чухану (Индия) 21:23, 11:21.
В первом матче израильтянин победил немца Матиаса Кикеца 21:11, 21:17, во втором - Чим Чжун Вэя (Малайзия) 21:15, 21:19.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026