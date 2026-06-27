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Спорт

Бадминтон. Открытый чемпионат США. Миша Зильберман проиграл в четвертьфинале

Спорт/важное
Бадминтон
время публикации: 27 июня 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 08:21
Бадминтон. Открытый чемпионат США. Миша Зильберман проиграл в четвертьфинале
AP Photo/Dita Alangkara

В Фуллертоне, Калифорния, проходит Открытый чемпионат США по бадминтону.

Израильтянин Миша Зильберман в четвертьфинале проиграл Рунаку Чухану (Индия) 21:23, 11:21.

В первом матче израильтянин победил немца Матиаса Кикеца 21:11, 21:17, во втором - Чим Чжун Вэя (Малайзия) 21:15, 21:19.

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