31 мая 2026
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Бадминтон. Израильтянин стал победителем турнира в Дании

время публикации: 31 мая 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 18:10
Бадминтон. Израильтянин стал победителем турнира в Дании
AP Photo/Kien Huo

Израильтянин Даниил Дубовенко стал победителем турнира по бадминтону STATE Denmark Challenge 2026.

В финале он обыграл датчанина Вилиама Богебирга 21:14, 21:19.

По пути к финалу израильтянин обыграл соперников из Польши, Франции, Швеции, Тайваня.

Даниил Дубовенко занимает 55-е место в мировом рейтинге. Он был третьим номером посева турнира в Дании.

