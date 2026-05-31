Бадминтон. Израильтянин стал победителем турнира в Дании
время публикации: 31 мая 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 18:10
Израильтянин Даниил Дубовенко стал победителем турнира по бадминтону STATE Denmark Challenge 2026.
В финале он обыграл датчанина Вилиама Богебирга 21:14, 21:19.
По пути к финалу израильтянин обыграл соперников из Польши, Франции, Швеции, Тайваня.
Даниил Дубовенко занимает 55-е место в мировом рейтинге. Он был третьим номером посева турнира в Дании.
