15 мая 2026
Бадминтон. Израильтянин проиграл во втором круге Открытого чемпионата Таиланда

время публикации: 15 мая 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 08:25
Израильский бадминтонист Даниил Дубовенко не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Таиланда.

В матче второго круга он проиграл оу Тьен Чену (Тайвань) (четвертому номеру посева турнира) 16:21, 17:21.

Даниил Дубовенко поднялся на 60-е место в мировом рейтинге. Миша Зильберман занимает 70-е место.

