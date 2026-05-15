Бадминтон. Израильтянин проиграл во втором круге Открытого чемпионата Таиланда
время публикации: 15 мая 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 08:25
Израильский бадминтонист Даниил Дубовенко не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Таиланда.
В матче второго круга он проиграл оу Тьен Чену (Тайвань) (четвертому номеру посева турнира) 16:21, 17:21.
Даниил Дубовенко поднялся на 60-е место в мировом рейтинге. Миша Зильберман занимает 70-е место.
