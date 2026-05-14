Бадминтон. Израильтянин победил соперника из Малайзии

Израильский бадминтонист Даниил Дубовенко вышел во второй круг Открытого чемпионата Таиланда.

В матче первого раунда он победил Ли Цзи Цзя (Малайзия) 22:20, 21:10. Спортсмен из Малайзии - чемпион Азии 2022 года, бронзовый призер Парижской олимпиады.

Во втором круге Даниил встретится с Чоу Тиен Ченом (Тайвань), бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.