Бадминтон. Израильтянин победил соперника из Малайзии

время публикации: 14 мая 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 08:17
AP Photo/Kin Cheung

Израильский бадминтонист Даниил Дубовенко вышел во второй круг Открытого чемпионата Таиланда.

В матче первого раунда он победил Ли Цзи Цзя (Малайзия) 22:20, 21:10. Спортсмен из Малайзии - чемпион Азии 2022 года, бронзовый призер Парижской олимпиады.

Во втором круге Даниил встретится с Чоу Тиен Ченом (Тайвань), бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

