Евробаскет. Определились соперники сборной Израиля

В Риге состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Турнир пройдет в сентябре 2025 года.

Группа А Играет в Риге

Португалия, Эстония, Сербия, Латвия, Турция, Чехия.

Группа В Тампере, Финляндия.

Германия, Финляндия, Великобритания, Литва, Швеция, Черногория.

Группа С Лимассол, Кипр.

Кипр, Испания, Грузия, Италия, Греция, Босния и Герцеговина.

Группа D Катовице, Польша.

Польша, Исландия, Франция, Словения, Израиль, Бельгия.