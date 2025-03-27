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Спорт

Евробаскет. Определились соперники сборной Израиля

Баскетбол
время публикации: 27 марта 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 17:04
Евробаскет. Определились соперники сборной Израиля
AP Photo/Ross D. Franklin

В Риге состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Турнир пройдет в сентябре 2025 года.

Группа А Играет в Риге

Португалия, Эстония, Сербия, Латвия, Турция, Чехия.

Группа В Тампере, Финляндия.

Германия, Финляндия, Великобритания, Литва, Швеция, Черногория.

Группа С Лимассол, Кипр.

Кипр, Испания, Грузия, Италия, Греция, Босния и Герцеговина.

Группа D Катовице, Польша.

Польша, Исландия, Франция, Словения, Израиль, Бельгия.

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