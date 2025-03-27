Евробаскет. Определились соперники сборной Израиля
время публикации: 27 марта 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 17:04
В Риге состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Турнир пройдет в сентябре 2025 года.
Группа А Играет в Риге
Португалия, Эстония, Сербия, Латвия, Турция, Чехия.
Группа В Тампере, Финляндия.
Германия, Финляндия, Великобритания, Литва, Швеция, Черногория.
Группа С Лимассол, Кипр.
Кипр, Испания, Грузия, Италия, Греция, Босния и Герцеговина.
Группа D Катовице, Польша.
Польша, Исландия, Франция, Словения, Израиль, Бельгия.
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