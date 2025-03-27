Победный бросок и рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
время публикации: 27 марта 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 09:27
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" разгромил "Бруклин" 116:86.
Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 114:119
Бруклин Нетс - Торонто Рэпторз 86:116
Это самая крупная победа "Торонто" в этом сезоне.
Индиана Пэйсерз - Лос-Анджелес Лейкерс 119:120
Победный бросок сделал Леброн Джеймс. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, сделавшим победный бросок "под сирену".
Денвер Нагетс - Милуоки Бакс 127:117
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (39 + 10 подборов + 10 передач).
Финикс Санз - Бостн Селтикс 102:132
Ссылки по теме