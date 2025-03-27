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Спорт

Победный бросок и рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 27 марта 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 09:27
Победный бросок и рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
AP Photo/AJ Mast

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" разгромил "Бруклин" 116:86.

Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 114:119

Бруклин Нетс - Торонто Рэпторз 86:116

Это самая крупная победа "Торонто" в этом сезоне.

Индиана Пэйсерз - Лос-Анджелес Лейкерс 119:120

Победный бросок сделал Леброн Джеймс. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, сделавшим победный бросок "под сирену".

Денвер Нагетс - Милуоки Бакс 127:117

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (39 + 10 подборов + 10 передач).

Финикс Санз - Бостн Селтикс 102:132

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