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"Ференцварош" интересуется полузащитником сборной Израиля

Футбол
время публикации: 27 марта 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 11:35
"Ференцварош" интересуется полузащитником сборной Израиля
AP Photo/Denes Erdos

"Ференцварош" заинтересован в полузащитнике тель-авивского "Маккаби" и сборной Израиля Габи Каниховски, сообщает Sport5.

Летом у футболиста завершится контракт с "желтыми" и он станет свободным агентом.

По данным источника, Габи Каниховски не ведет с "Маккаби" переговоры о продлении контракта.

В этом сезоне в матчах чемпионата Израиля он забил 2 гола и сделал 7 результативных передач, в матчах Лиги Европы - 1 гол и две результативные передачи.

Гавриэль (Габи) Каниховски выступает за тель-авивский "Маккаби" с 2021 года. Ранее он не играл за зарубежные клубы.

В "Ференцвароше" выступает израильский полузащитник Мухамед Абу Фани. Тренирует венгерский клуб Робби Кин, который тренировал "Маккаби".

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