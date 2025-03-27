"Ференцварош" интересуется полузащитником сборной Израиля

"Ференцварош" заинтересован в полузащитнике тель-авивского "Маккаби" и сборной Израиля Габи Каниховски, сообщает Sport5.

Летом у футболиста завершится контракт с "желтыми" и он станет свободным агентом.

По данным источника, Габи Каниховски не ведет с "Маккаби" переговоры о продлении контракта.

В этом сезоне в матчах чемпионата Израиля он забил 2 гола и сделал 7 результативных передач, в матчах Лиги Европы - 1 гол и две результативные передачи.

Гавриэль (Габи) Каниховски выступает за тель-авивский "Маккаби" с 2021 года. Ранее он не играл за зарубежные клубы.

В "Ференцвароше" выступает израильский полузащитник Мухамед Абу Фани. Тренирует венгерский клуб Робби Кин, который тренировал "Маккаби".