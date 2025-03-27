"Ференцварош" интересуется полузащитником сборной Израиля
время публикации: 27 марта 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 11:35
"Ференцварош" заинтересован в полузащитнике тель-авивского "Маккаби" и сборной Израиля Габи Каниховски, сообщает Sport5.
Летом у футболиста завершится контракт с "желтыми" и он станет свободным агентом.
По данным источника, Габи Каниховски не ведет с "Маккаби" переговоры о продлении контракта.
В этом сезоне в матчах чемпионата Израиля он забил 2 гола и сделал 7 результативных передач, в матчах Лиги Европы - 1 гол и две результативные передачи.
Гавриэль (Габи) Каниховски выступает за тель-авивский "Маккаби" с 2021 года. Ранее он не играл за зарубежные клубы.
В "Ференцвароше" выступает израильский полузащитник Мухамед Абу Фани. Тренирует венгерский клуб Робби Кин, который тренировал "Маккаби".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025