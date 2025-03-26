Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит 1 миллиард долларов, сообщает официальный сайт ФИФА.

В турнире участвуют 32 клуба.

475 миллионов будут распределены за достижения, 525 - за участие в турнире.

Победитель получит до 125 миллионов долларов.