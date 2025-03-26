Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит 1 миллиард долларов
время публикации: 26 марта 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 16:40
Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит 1 миллиард долларов, сообщает официальный сайт ФИФА.
В турнире участвуют 32 клуба.
475 миллионов будут распределены за достижения, 525 - за участие в турнире.
Победитель получит до 125 миллионов долларов.
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