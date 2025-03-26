x
26 марта 2025
|
последняя новость: 17:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 17:37
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит 1 миллиард долларов

Футбол
ФИФА
время публикации: 26 марта 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 16:40
Призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит 1 миллиард долларов
AP Photo/Joan Monfort

Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу составит 1 миллиард долларов, сообщает официальный сайт ФИФА.

В турнире участвуют 32 клуба.

475 миллионов будут распределены за достижения, 525 - за участие в турнире.

Победитель получит до 125 миллионов долларов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025

Юбилейный гол Холанна. Израильтяне проиграли сборной Норвегии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025

Аргентинцы разгромили сборную Бразилии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2025

Израильтяне проиграли норвежцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2025

Без сенсаций. Определились полуфиналисты Лиги наций