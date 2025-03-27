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Сборные Ирана и Аргентины вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 27 марта 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 13:17
Сборные Ирана и Аргентины вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу
AP Photo/Gustavo Garello

В Европе отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года только начался.

А в Азии и Южной Америке определились первые участники финальной части.

На данный момент участие в чемпионате мира обеспечили 7 сборных.

Команды Мексики, США и Канады - хозяйки турнира.

Через квалификацию в финальную часть турнира пробились сборные Аргентины, Новой Зеландии, Японии и Ирана.

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