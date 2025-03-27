Сборные Ирана и Аргентины вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу

В Европе отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года только начался.

А в Азии и Южной Америке определились первые участники финальной части.

На данный момент участие в чемпионате мира обеспечили 7 сборных.

Команды Мексики, США и Канады - хозяйки турнира.

Через квалификацию в финальную часть турнира пробились сборные Аргентины, Новой Зеландии, Японии и Ирана.