Сборные Ирана и Аргентины вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу
время публикации: 27 марта 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 13:17
В Европе отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года только начался.
А в Азии и Южной Америке определились первые участники финальной части.
На данный момент участие в чемпионате мира обеспечили 7 сборных.
Команды Мексики, США и Канады - хозяйки турнира.
Через квалификацию в финальную часть турнира пробились сборные Аргентины, Новой Зеландии, Японии и Ирана.
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