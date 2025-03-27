Бывшему главе испанского футбола грозит 15-летнее тюремное заключение

Антикоррупционная прокуратура Испании потребовала приговорить бывшего главу Королевской футбольной ассоциации Испании Анхеля Марию Вильяра к 15.5 годам тюремного заключения, сообщает El Mundo.

Его обвиняют в коррупции, присвоении средств от заключения контрактов, злоупотреблении служебным положением.

Он руководил федерацией в 2007-17 годах.

В обвинительном заключении Управления по борьбе с коррупцией говорится, что Анхель Мария Вильяр и Хуан Антонио Падрон (президент и вице-президент Федерации) в 2007-17 годах приносили пользу физическим и юридическим лицам, в том числе в ущерб интересам федерации.

Следствие считает, что Анхель Мария Вильяр помогал фирме своего сына заключать выгодные контракты, связанные с товарищескими матчами сборной Испании.

Ушерб федерации оценивается в 4.5 миллиона евро.