x
27 марта 2025
|
последняя новость: 19:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2025
|
27 марта 2025
|
последняя новость: 19:51
27 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

УЕФА. В следующем сезоне израильтяне домашние матчи вновь будут проводить за рубежом

Футбол
время публикации: 27 марта 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 18:28
УЕФА. В следующем сезоне израильтяне домашние матчи вновь будут проводить за рубежом
AP Photo/Esteban Felix

Израильские клубы и сборная по футболу в следующем сезоне вновь будут проводит домашние матчи за рубежом, сообщает ONE.

По данным источника, УЕФА передал соответствующую информацию Израильской ассоциации футбола.

Командам сообщили, что необходимо провести соответствующую подготовку.

Отметим, что на сайте УЕФА официальной информации по этому поводу нет.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025

Сборные Ирана и Аргентины вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025

Бывшему главе испанского футбола грозит 15-летнее тюремное заключение
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025

"Ференцварош" интересуется полузащитником сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025

Скандальный четвертьфинал "Бней Сахнин" - "Бейтар" пройдет в Петах-Тикве