УЕФА. В следующем сезоне израильтяне домашние матчи вновь будут проводить за рубежом

Израильские клубы и сборная по футболу в следующем сезоне вновь будут проводит домашние матчи за рубежом, сообщает ONE.

По данным источника, УЕФА передал соответствующую информацию Израильской ассоциации футбола.

Командам сообщили, что необходимо провести соответствующую подготовку.

Отметим, что на сайте УЕФА официальной информации по этому поводу нет.