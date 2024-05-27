Чемпионом мира по хоккею стала сборная Чехии

В финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся в Праге, чехи победили сборную Швейцарии 2:0.

Сборная Чехии стала чемпионом мира впервые с 2010 года.

По броскам 32:31 в пользу хозяев площадки.

Шутаут совершил Лукаш Достал (Анахайм Дакс).

Счет был открыт на 50-й минуте. Отличился Давид Пастрняк (Бостон Брюинз).

За 19 секунд до конца матча Давид Кампф (Торонто Мейпл Лифс) поразил пустые ворота.