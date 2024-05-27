Чемпионом мира по хоккею стала сборная Чехии
время публикации: 27 мая 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 06:43
В финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся в Праге, чехи победили сборную Швейцарии 2:0.
Сборная Чехии стала чемпионом мира впервые с 2010 года.
По броскам 32:31 в пользу хозяев площадки.
Шутаут совершил Лукаш Достал (Анахайм Дакс).
Счет был открыт на 50-й минуте. Отличился Давид Пастрняк (Бостон Брюинз).
За 19 секунд до конца матча Давид Кампф (Торонто Мейпл Лифс) поразил пустые ворота.
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